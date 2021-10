Tag der Entscheidung: Mit wem wird über Koalition verhandelt?

Ein "guter und wichtiger Schritt" sei die von der Bundesregierung angekündigte Steuerreform, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) gestern. Heute liegt das Augenmerk wieder ganz auf Oberösterreich, denn nach Sondierungen mit der FPÖ am Mittwoch sowie SPÖ und Grünen am Donnerstag und Kennenlerngesprächen mit MFG und Neos wird die ÖVP entscheiden, mit wem "vertiefende Gespräche" begonnen werden.

Die Sitzung, in der die Entscheidung über den möglicherweise zukünftigen Partner fällt, findet um 10 Uhr statt. Der Landesparteivorstand der ÖVP trifft sich im Heinrich-Gleißner-Haus, Stelzer wird dort gemeinsam mit dem Verhandlungsteam die Ergebnisse der Gespräche präsentieren. Danach werden die anderen Parteien und die Öffentlichkeit über das Ergebnis informiert.

Der Livestream beginnt um 12 Uhr:

Geht es nach der ÖVP, soll mit den Verhandlungen rasch begonnen werden, wenn möglich noch Anfang der Woche. Der erste Schritt ist dann, den organisatorischen Ablauf der Gespräche – mögliche Untergruppen, Themengebiete, Teilnehmer – festzulegen. Stelzer hat ein klares Ziel: "Möglichst schnell eine neue Landesregierung aufstellen, damit die Menschen im Land rasch die notwendige Klarheit bekommen und wir für das Land weiterarbeiten können."

Wie bereits mehrfach berichtet, deuten alle Signale Richtung FPÖ. Stelzer hatte betont, er wolle im Landtag eine stabile Mehrheit, zudem gibt es auch inhaltlich viele Überschneidungen. Dass die FPÖ selbst mit einer Einladung zu den vertiefenden Gesprächen rechnet, hatte Landesparteichef Manfred Haimbuchner (FP) schon am Mittwoch betont. Denn: "Wir haben gut zusammengearbeitet, es gibt keinen Grund, das zu ändern."

Grünen-Landessprecher Stefan Kaineder gab sich trotzdem bis zuletzt optimistisch: "Wir würden uns auf Koalitionsverhandlungen freuen, denn es ist für die entscheidenden Zukunftsfragen des Landes nicht gut, wenn die ÖVP mit der FPÖ weitermacht."

SP-Landeschefin Birgit Gerstorfer äußerte sich nur knapp: "Diese Entscheidung muss die ÖVP treffen." Auch innerhalb der SPÖ stehen heute einige Entscheidungen an. Ebenfalls um 10 Uhr wird der rote Landesparteivorstand zusammenkommen, mehrere Beschlüsse werden gefasst. Zum einen, wer die Regierungsfunktion übernimmt. "Ich gehe davon aus, dass ich wieder damit betraut werde, als Landesrätin für die SPÖ in der Landesregierung vertreten zu sein", so Gerstorfer. Außerdem wird beschlossen, wer in den Bundesrat entsendet wird. Dominik Reisinger und Bettina Lancaster hatten bisher die Mandate inne – und werden dies voraussichtlich auch in Zukunft tun.

Um weitere Personalentscheidungen werde es in der heutigen Sitzung nicht gehen, so Gerstorfer. Auch nicht um den Posten des Landesgeschäftsführers? "Sicher nicht."