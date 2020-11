Swap: Linz lehnt Unterbrechung des Verfahrens ab

Das ist ein Etappensieg der Stadt im 500-Millionen-Prozess.

Die Bawag beantragte darauf eine Unterbrechung des Verfahrens, weil es wegen des Lockdowns nicht möglich sei, eine schriftliche Berufung zu verfassen.

Die Stadt Linz lehnt diesen Antrag der Bank ab. Es stünde in dieser Verfahrensphase lediglich "die reine Klärung von Rechtsfragen" an, wofür keine persönlichen Befragungen von Zeugen oder Sachverständigen nötig seien, so der Anwalt der Stadt, Gerhard Rothner. Anders als im Lockdown im Frühjahr arbeite das Gerichts- und Rechtsanwaltswesen derzeit uneingeschränkt weiter.

