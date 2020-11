Swap: Bawag blitzt ab, Verfahren geht weiter

Die Voraussetzungen dafür lägen, anders als während des Lockdowns im Frühjahr, nicht vor. Damit bleibt es bei der vierwöchigen Frist für die Berufung der Bawag. Sie hat nun noch bis 16. Dezember Zeit. Wie berichtet, hat Pablik in einem ersten Urteil im Sinne der Stadt entschieden, dass der Swap nie Bestand hatte.

Die Bawag beantragte darauf eine Unterbrechung des Verfahrens, weil es wegen des Lockdowns nicht möglich sei, eine schriftliche Berufung zu verfassen. Die Stadt Linz lehnte diesen Antrag der Bank ab. Es stünde in dieser Verfahrensphase lediglich „die reine Klärung von Rechtsfragen“ an, wofür keine persönlichen Befragungen von Zeugen oder Sachverständigen nötig seien, so der Anwalt der Stadt, Gerhard Rothner.