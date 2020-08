Studie über "Koranschulen" in Oberösterreich läuft an

Gemeinsam mit der JKU, der Pädagogischen Hochschule, dem Österreichischen Integrationsfonds und der Islamischen Glaubensgemeinschaft wurde im Integrationsressort des Landes ein Projekt gestartet, in dem die Frage untersucht wird, wie islamische Religionsvermittlung in Moscheen ("Koranschulen") geschieht. "Es ist alles auf Schiene, die auf zwei Jahre angelegte Studie kann nun starten", sagt Integrationslandesrat Stefan Kaineder (Grüne).

Ansehen wolle man sich eine Reihe von Aspekten: die Lehrpläne, die Auswahl der Lehrenden, welche Vorstellungen dem Unterricht zugrunde liegen, aber auch Fragen der Transparenz und Kontrolle. Zudem werden Eltern, Schüler und Lehrende befragt. Schwierig sei, dass es keine einheitlichen "Koranschulen" gebe, so Kaineder: "Das variiert sehr stark von Moschee zu Moschee." Insgesamt gibt es 62 Moscheegemeinden in Oberösterreich, Religionsunterricht wird nicht an allen praktiziert.

Entscheidend sei, so der Integrationslandesrat, nicht vorverurteilend an die Studie heranzugehen: "Wir sehen uns das wissenschaftlich und sehr genau an, aber nicht unter dem Grundverdacht, es gebe extremistische Strömungen."

Gestartet wurde das Projekt bereits unter Kaineders Vorgänger Rudi Anschober, aufgrund der Corona-Pandemie sei es nun zu Verzögerungen gekommen.

Ein Wermutstropfen ist für Kaineder, dass sich das Integrationsministerium nicht beteiligen wollte. Man habe mehrmals angefragt, das Projekt österreichweit aufzusetzen oder einen finanziellen Beitrag des Ministeriums zu bekommen: "Wir haben uns bis zuletzt um eine Kooperation bemüht." Immerhin werde gerade eine Dokumentationsstelle für politischen Islam eingerichtet. Auf OÖN-Rückfrage hieß es aus dem Ministerium, derzeit laufe die Ausschreibung für die Leitung der Dokumentationsstelle, ihre operative Arbeit werde sie im Herbst aufnehmen.

In der Sitzung der Landesregierung am 24. August soll das oberösterreichische Projekt beschlossen werden. Die Kosten für die Studie belaufen sich auf 8000 Euro pro Jahr. (eiba)

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at