Strengere Regeln bei Massagen für Landesbedienstete

Eine ärztliche Verschreibung ist nun notwendig, um die Leistung in Anspruch zu nehmen. Das hat einige Landesbedienstete bzw. mitversicherte Angehörige überrascht. Gerade bei der Prävention werde gespart, kritisiert einer der mehr als 30.000 Versicherten.

Um Einsparungen oder Einschränkungen gehe es hier nicht, heißt es von der KFL. "Dass es eine ärztliche Verordnung wie bei allen anderen Leistungen braucht, ist Standard in der Krankenversicherung. Wir hatten Nachholbedarf bei den Massagen und haben das bereinigt", sagt KFL-Geschäftsführer Stefan Horner. Die KFL war die einzige Versicherung in Österreich, die es bis zuletzt so locker handhabte. Aufgefallen ist das im Jahr 2018, als öffentlich über mögliche Reformen und etwaige Privilegien bei Krankenfürsorgekassen im öffentlichen Dienst debattiert wurde.

KFL-Verwaltungsratsvorsitzender Peter Csar sagt, dass man mit dem Versichertengeld sorgsam umgehe. Bei den Massagen habe es diese Anpassung noch gebraucht.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at