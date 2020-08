Strengere Maskenpflicht in Oberösterreich bleibt "vorerst"

Die strengere Schutzmasken-pflicht in Oberösterreich bleibt "bis auf weiteres" aufrecht, auch wenn es in den vergangenen Tagen einen Rückgang bei den Infiziertenzahlen gegeben hat und sich die Lage in St. Wolfgang "entspannt". Experten würden einhellig empfehlen, die oberösterreichische Regelung vorerst aufrecht zu erhalten, begründen Landeshauptmann Thomas Stelzer und Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander (beide VP).

"Obwohl die Zahl der Gesamtinfektionen rückläufig ist, haben wir in Oberösterreich derzeit noch täglich eine zweistellige Zuwachsrate an Infizierten. Experten haben deshalb geraten, den im Vergleich zu den Bundesvorgaben strengeren oberösterreichischen Weg nicht zu verlassen", so Stelzer und Haberlander. Dass die Gesamt-Infektionszahlen sinken, würde auch zeigen, dass "die Maske wirkt". Auch beim Cluster in St. Wolfgang hätte man nach Einschätzung der Experten "mit wesentlich höheren Zahlen" rechnen müssen, wenn die Maskenpflicht noch nicht gegolten hätte. Über die Bundesregelung hinaus gilt die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes seit Anfang Juli für alle öffentlich zugänglichen Räume.

In St. Pölten traf Haberlander gestern zu einem Arbeitsgespräch mit ihrem niederösterreichischen Amtskollegen Stephan Pernkopf (VP) zusammen. Die "Corona-Ampel" des Bundes (siehe Artikel oben) war dabei auch Thema. Beide Länder hätten noch das Anliegen an den Bund, sich auch über Ländergrenzen abstimmen zu können. Gerade im Fall von Ober- und Niederösterreich gebe es eine große Zahl von "Grenzübertitten" durch Berufspendler. "Bei einem Blick auf die Entwicklung der Corona-Zahlen sind sich Oberösterreich und Niederösterreich sehr ähnlich", sagte Pernkopf. Deshalb brauche es "stetige Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch".

19 neue Fälle

Die "zweistellige Zuwachsrate" war in Oberösterreich 19 Neuinfizierte von Donnerstag auf Freitag, insgesamt ging die Zahl der aktiv Infizierten abermals zurück, allerdings gab es ein Todesopfer, eine 73-jährige Linzerin mit Vor erkrankungen. Bundesweit gab es allerdings wieder einen Anstieg auf 1427 aktiv Infizierte.

