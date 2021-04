Storchenfeier: Haimbuchner wurde bestraft

Die Storchenfeier beim Amtsleiter in Steinhaus am 9. März endete für FP-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner nun mit einer Verwaltungsstrafe. Das bestätigte sein Büro am Montag gegenüber den OÖNachrichten. Wie berichtet, liefen Verfahren der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land gegen Haimbuchner und 16 weitere Personen.