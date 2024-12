Stögers Mission ist angelaufen

Seit Mitte dieser Woche führt der interimistische Parteivorsitzende der SPÖ Oberösterreich, Alois Stöger, viele Gespräche, um einen Nachfolger für den überraschend zurückgetretenen Michael Lindner zu finden. Er wolle sich dabei so viel Zeit wie nötig nehmen, weil mögliche Kandidaten in guten Jobs tätig seien und dort "auch nicht davonlaufen können". Ob er oder der oder die Neue am 1. Mai auf dem Linzer Hauptplatz sprechen wird, beantwortet Stöger so: "Ich werde sicher am 1.