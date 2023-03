"Stillstand": Landesrat verärgert über Gesundheitsministerium

Ob die Möglichkeit, eine Diplom-Pflegeausbildung weiterhin auch an Gesundheits- und Krankenpflegeschulen (und nicht nur an Fachhochschulen) absolvieren zu können, verlängert werde, werde erst evaluiert: So reagierte das Gesundheitsministerium von Minister Johannes Rauch (Grüne) auf den Vorstoß aus Oberösterreich, die Ausbildungsmöglichkeit an Gesundheits- und Krankenpflegeschulen zu verlängern – die OÖN berichteten.