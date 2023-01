Bis 2040 soll Oberösterreich klimaneutral sein. Wie man das erreichen will, steht in der "ersten umfassenden Klima- und Energiestrategie des Landes" . So präsentierte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) am Mittwoch das Papier, das nächsten Montag in der Landesregierung beschlossen werden soll.