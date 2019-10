Einen eindringlichen Appell richtet Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) in einem Brief an seine Parteikollegen, VP-Chef Sebastian Kurz und Klubobmann August Wöginger. Er zählt für die anstehenden Koalitionsverhandlungen "wichtige Themen" auf. "Egal, welche Parteien in der künftigen Bundesregierung sind – es gibt fünf Knackpunkte für Oberösterreich, die in der nächsten Legislaturperiode angegangen werden müssen", sagt Stelzer.