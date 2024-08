Stelzer zur Causa Luger: "Hier wurde Recht gebrochen"

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) war wegen der Malversationen rund um Bürgermeister Klaus Luger tagsüber noch dabei, „mich zu fassen. Ich bin baff, hier wurde erstens Recht gebrochen, zweitens die Unwahrheit gesagt. Ich würde das einem politischen Mitbewerber nie unterstellen, insofern erschüttert mich, was ich da lese und höre.“

Und „Ja“, Stelzer könne Postenvergaben beim Land nach ähnlichem Muster ausschließen.

Dass all das 2024 rund um Anton Bruckners 200. Geburtstag am 4. September und dem an diesem Tag startenden Brucknerfest passiere, sei mehr als bedauerlich. Für die Feierlichkeiten hätte sich das Land mit dem städtischen Brucknerhaus gut abgestimmt. Stelzer bietet weiter „jede Form der Zusammenarbeit an, um Ruf und Ansehen des Hauses rasch wiederherzustellen“.

"Kunst wieder in den Mittelpunkt stellen"

Wie könnte das Land helfen? Stelzer: „Alles daran zu setzen, die Kunst wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Wir hatten ja schon eine prekäre Brucknerhaus-Phase rund um die Entlassung des künstlerischen Leiters, bei der wir es durch viel Aktivität und musikalische Qualität geschafft haben, das Vertrauen des Publikums wiederherzustellen.“

Mehr zum Thema: Luger wird Vertrauensfrage stellen

Ob sich Stelzer vorstellen könne, das Brucknerhaus der Stadt eventuell in die Kultur-Institutionen des Landes zu übernehmen - etwa gegen einen symbolischen Euro? „Wir werden keine missliche Lage der Stadt ausnützen.“ Dennoch müsse sich das Haus neu sortieren, „es braucht eine neue Führung des Aufsichtsrates und eine neue künstlerische Leitung - ob alles in mehr Kooperation oder im engeren Zusammenwachsen mündet, dafür sind unsere Türen offen“, sagt Stelzer. „Die Kooperation mit unserem Bruckner Orchester und den Mitarbeitern im Haus läuft gut - wir müssen diese besondere Situation gemeinsam über die Bühne bringen.“

Sollte Klaus Luger zurücktreten? Stelzer: „Jeder hat seine eigene Messlatte, aber ich wüsste, was ich zu tun habe.“

Lesen Sie dazu auch: Linzer VP und FP fordern Rücktritt von Bürgermeister Luger

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Peter Grubmüller Ressortleiter Kultur Peter Grubmüller