Stelzer will Kickl-Stil nicht in unserem Land haben

„Einen Umgang und einen politischen Stil, wie es Kickl auch zuletzt gezeigt hat, möchte ich in unserem Land nicht haben“, teilt Stelzer auf Anfrage der OÖNachrichten am Mittwochnachmittag mit.

Er konzentriere sich in seiner Arbeit voll auf Oberösterreich, so Stelzer. „Wir in Oberösterreich arbeiten gut zusammen – quer durch alle Parteien. Der Richtungsstreit in der Bundes-FPÖ darf sich nicht auf unser Bundesland auswirken.“ Denn es kehre endlich wieder Leben und Zuversicht ins Land ein. Oberösterreich habe die geringste Arbeitslosigkeit und das größte Wirtschaftswachstum aller Bundesländer. „Wenn wir im gerade anlaufenden Aufschwung eines nicht brauchen können, dann ist das eine Politik der Spaltung und des permanenten Schlechtmachens des Landes und seiner Menschen“, so Stelzer.

Wie berichtet, hat schon in den vergangenen Wochen VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer mehrmals den Kurs von FP-Klubchef Herbert Kickl als „rote Linie“ für Oberösterreich bezeichnet, die nicht überschritten werden dürfe.

Die Volkspartei hält sich für die Gespräche über eine Zusammenarbeit nach der Landtagswahl am 26. September alle Karten offen – also mit FPÖ, SPÖ oder Grünen. FP-Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner hat sich für die Fortsetzung der VP/FP-Koalition in Oberösterreich ausgesprochen. Auch deswegen überraschte es zuletzt nicht, dass sich Haimbuchner klar hinter den nun zurückgetretenen FP-Chef Norbert Hofer und gegen Kickl stellte.