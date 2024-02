Stelzer will Bezahlkarte für Asylwerber

Was künftig in 14 deutschen Bundesländern gelten soll, will Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) auch in Österreich eingeführt sehen: eine Bezahlkarte für Asylwerber statt einer Auszahlung von Bargeld. "Das hätte starke Signalwirkung", sagt Stelzer. Lesen Sie dazu auch: Deutschlandweit soll Bezahlkarte für Asylwerber kommen Oberösterreich stehe zur humanitären Verpflichtung, Menschen aufzunehmen, die vor Krieg und Terror fliehen – allerdings müsse man illegale Migration stärker