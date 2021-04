Stelzer warnt bei Corona vor einem "Tunnelblick"

In Oberösterreich achte man auf "Inzidenzen, aber eben auch auf die wirtschaftlichen Existenzen der Menschen im Land". Stelzer sagte das bei der von ihm initiierten jährlichen Veranstaltung "Land der Möglichkeiten". Wegen Corona wurde sie am Freitag als "Online-TV-Show" produziert, am Sonntag wird sie unter land-der-moeglichkeiten.at ab 18 Uhr gesendet.

Man lasse sich vom Virus "nicht ausbremsen", so Stelzer. Wichtig sei auch, dass das Land "in der Klimapolitik neue Wege" einschlage. Man verstehe Klimaschutz nicht nur als Überschrift.

Penninger: Menschliche Reaktion

Als Gäste dabei waren neben Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP), der mit Stelzer auch die PCR-Drive-in-Teststraße Ansfelden besuchte, der Genetiker Josef Penninger, Schriftstellerin Vea Kaiser und der CERN-Physiker Werner Riegler.

Die Österreicher hätten "das Virus gut kontrolliert", sagte Penninger: "Nach einem Jahr haben die Leute etwas genug, das ist eine menschliche Reaktion. Ich habe zwar von Anfang an gewusst, dass eine schwere Epidemie auf die Welt zurollt, keiner hat aber damit gerechnet, dass wir ein Jahr später noch immer Lockdowns haben."

