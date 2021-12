OÖNachrichten: Was sagen Sie zum Rücktritt von Sebastian Kurz? Thomas Stelzer: Ich habe Respekt vor diesem Schritt. Seine Begründung kann ich politisch und persönlich zu 100 Prozent nachvollziehen. Ist man nicht mehr davon überzeugt, in der Politik die Möglichkeit zu haben, gestalten zu können, ist das ein richtiger und verständlicher Schritt. Waren Sie überrascht? Heute war ich überrascht. Aber ich habe damit gerechnet, dass es irgendwann einmal so weit sein wird. Welche Rolle spielen die