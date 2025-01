Stelzer: Gesprächsfähigkeit erhalten

Landeshauptmann Thomas Stelzer hatte vor Weihnachten mehrfach mehr Tempo bei den Koalitionsverhandlungen eingefordert. Jetzt sind die Gespräche zu dritt gescheitert: für Stelzer „überraschend“. In einer knappen Stellungnahme zeigt er sich „sehr enttäuscht“.

Mehr zum Thema Landespolitik Landespolitik Stöger: "Dass die Neos hinwerfen, hätte ich nicht geglaubt" LINZ. Im OÖN-Gespräch gibt sich der oberösterreichische SP-Interimschef vom Rückzug der Pinken aus den Koalitionsverhandlungen überrascht. Stöger: "Dass die Neos hinwerfen, hätte ich nicht geglaubt"

Er wundere sich über diejenigen, die den Ernst der Lage nicht erkannt hätten, denn in der aktuellen wirtschaftlichen Situation sei das, was man am wenigsten brauche, politische Instabilität. Ob sich das an die Neos richte? Jede Seite müsse einen Beitrag zu Reformen leisten und war klar, dass es nicht weiter wie bisher gehen darf, bleibt Stelzer unkonkret. Das Wichtigste sei im Moment aus seiner Sicht, die Verhandlungs- und Gesprächsfähigkeit zu erhalten. Am Vormittag hatten führende VP-Politiker laut OÖN-Informationen ihrem Verhandlungsführer, Bundeskanzler Karl Nehammer den Rücken gestärkt. Weitere Online-Beratungen - so etwa auch ein Bundesparteivorstand - würden laut OÖN-Informationen am Freitag noch folgen. Stelzer wollte dazu nichts sagen.

Innenpolitik Innenpolitik Chaostage in Österreichs Innenpolitik Bis vor wenigen Stunden war man sich quer durch alle Medien einig, dass die dichte Frequenz der Gipfeltreffen bei gleichzeitig disziplinierter ... von Lucian Mayringer Chaostage in Österreichs Innenpolitik

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Sigrid Brandstätter Ressortleiterin Landes- und Innenpolitik Sigrid Brandstätter