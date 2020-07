15.000 Kontrollen hat die Polizei am Samstag an Österreichs Grenzen durchgeführt – überwiegend an der Grenze zu Slowenien und Ungarn. Bei 5000 Kontrollen wurde neben dem Pass auch geprüft, ob die Personen, die aus einem Staat mit Reisewarnung wie Kosovo, Serbien und Bosnien kommen, einen negativen Corona-Bescheid dabeihaben oder ob sie in Quarantäne müssen. Das teilte das Innenministerium am Sonntag den OÖNachrichten mit.