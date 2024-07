Stelzer: "Die Messlatte hat sich verschoben"

Angesichts der Umfragen dürfe man sich keine Illusionen machen: "Die Messlatte hat sich verschoben", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer bei der heutigen Vorstellung der Wahllisten auf Landes- und Regionalebene. Dass die ÖVP bei der Nationalratswahl am 29. September Mandate einbüßen werde, "davon müssen wir leider ausgehen", sagte Stelzer. Man sei jedoch weiterhin überzeugt, dass man mit Bundeskanzler Karl Nehammer im Duell mit FPÖ-Chef Herbert Kickl den richtigen Spitzenkandidaten ins Rennen schickt.

An der Spitze bleibt in Oberösterreich alles beim alten: Mit Klubobmann August Wöginger und Staatsekretärin Claudia Plakolm führen - wie bereits berichtet - zwei bekannte Gesichter die Landesliste der ÖVP an. Auf den Positionen drei bis sechs der Landesliste finden sich der Grieskirchner Laurenz Pöttinger, die Altmünster Gemeinderätin Bettina Zopf, der Lambrechtner Bürgermeister Manfred Hofinger und die Nationalratsabgeordnete Johanna Jachs aus Freistadt.

Unsichere Ausgangsposition

Es gilt als sicher, dass zwei Kandidaten der Landesliste den Einzug ins Parlament schaffen, sowie je eine Person über die fünf Regionallisten. Eng für den Wiedereinzug wird es daher vor allem für den Innviertler Hofinger. Er ist neben dem fünften Landeslistenplatz nur auf Platz drei der Wahlkreisliste Innviertel zu finden. Auch der Verbleib im Nationalrat von Kandidatin Johanna Jachs auf dem sechsten Landeslistenplatz und Platz drei der Wahlkreisliste Mühlviertel ist nicht abgesichert.

Fest stehen auch die Regionallisten, wo Platz eins den Einzug ins Parlament sicherstellen sollte. Plakolm und Wöginger stehen im Mühlviertel und Innviertel auf Platz eins. Platz zwei im Mühlviertel wird Michael Hammer einnehmen. Das Mühlviertel ist jener Wahlkreis, in dem die ÖVP selbst bei Verlusten hofft, das zweite Regionalmandat halten zu können. Im Innviertel findet sich die Nationalratsabgeordnete Andrea Holzner auf dem zweiten Platz.

Klaus Lindinger, Bürgermeister von Fischlham (Wels-Land) und Abgeordneter zum Nationalrat, ist Spitzenkandidat im Hausruckviertel. Dahinter gereiht, ist mit der Landtagsabgeordneten Alexandra Platzer ein neues Gesicht.

Landeslisten-Vierte Bettina Zopf führt die Regionalliste im Traunviertel an. Der Anwalt Klaus Fürlinger ist auf Platz eins in Linz und Umgebung, auf zwei und drei sind Marion Kullmann und Werner Saxinger zu finden.

Autor Philipp Fellinger Redakteur Politik Philipp Fellinger

