Stelzer: "Brauchen jetzt Maßnahmen, die für ganz Österreich gelten"

Daran, dass heute um 10.30 Uhr beim Auftritt von Kanzler, Vizekanzler, Gesundheitsminister und Innenminister neue Maßnahmen zur Senkung der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus angekündigt werden, besteht kein Zweifel. Doch wie schon in den vergangenen Tagen hält man sich mit konkreten Aussagen zurück. Man wolle die heutige Konferenz mit den Landeshauptleuten abwarten, heißt es.

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) geht mit einer konkreten Erwartung in die heutige Besprechung: "Klar ist, wir brauchen jetzt Maßnahmen, die für ganz Österreich gelten." Ein zweiter Lockdown müsse auf jeden Fall verhindert werden. Entscheidend sei, "die Bildungseinrichtungen und die Wirtschaft offen zu halten." Neue Maßnahmen seien dort notwendig, wo es um die Ermittlung der Kontaktpersonen geht, so Stelzer: "Hier stoßen wir bald an unsere Grenzen."

Gastro-Registrierung?

Ob dies zum Beispiel eine Ausweitung der ab Dienstag in Oberösterreich geltende Gastro-Registrierung betreffen könnte, wollte gestern niemand bestätigen. Gleiches gilt für eine Vorverlegung der Sperrstunde auf 22 Uhr, wie sie derzeit bereits in Salzburg, Tirol und Vorarlberg gilt. Eine Reihe von Bundesländern haben Besuchsbeschränkungen in Alten-und Pflegeheimen beschlossen, auch in diesem Bereich könnte eine bundesweite Regelung kommen. Generell sei ein Mix von regionalen Verschärfungen und bundesweiten Maßnahmen wahrscheinlich, heißt es aus den Ministerien. Keine Verschärfungen werden in den Pflichtschulen erwartet.

Darauf stimmte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) die Menschen gestern in einer Videobotschaft ein. Er machte deutlich, dass er zwar die "Corona-Müdigkeit" nachvollziehen könne, es sei aber trotzdem notwendig, Maßnahmen zu ergreifen: "Wenn es uns nicht gelingt, das Wachstum einzubremsen, haben wir im Dezember Neuinfizierten-Zahlen von 6.000, und drei Wochen später doppelt so viele." Derzeit gebe es noch kein Problem mit den Kapazitäten der Intensivstationen, aber dies könne sich schnell ändern, so der Kanzler mit Blick auf die Situation in Tschechien. Deutlich sprach er sich dagegen aus, ältere Menschen und Risikopatienten "wegzusperren": "So eine Geselleschaft wollen wir nicht sein." Diese Menschen hätten ein Recht darauf, dass man Rücksicht auf sie nehme.

Video: Kurz appelliert: "Die Lage ist ernst"

Linz für kürzere Quarantäne

Mit einem Vorstoß zur Reduktion der Quarantäne-Dauer ließ Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP) am Samstag in den OÖNaufhorchen. Unterstützung dafür kam gestern vom Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP). Er ist ebenfalls für eine Verkürzung auf fünf Tage: "Auch das medizinische Expertenteam des Linzer Krisenstabs hält diese Zeit für ausreichend." Derzeit gilt eine Quarantäne von zehn Tagen für positiv Getestete und deren Kontaktpersonen. (eiba)

Reaktionen und Forderungen

Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl drängte in der gestrigen Pressestunde auf Maßnahmen gegen die Corona-bedingt hohe Arbeitslosigkeit. Sie fordert zudem die Erhöhung des Arbeitslosengeldes, Maskenpause im Arbeitsleben und einen Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeiten während der Pandemie.

Der Pensionistenverband wünscht sich eine Ausweitung von Schnelltests für Bewohner und Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen. Ziel müsse sein, dass nur in ein Pflegeheim reindarf, wer „wirklich Corona-frei“ ist, so Pensionistenverbands-Präsident Peter Kostelka.

FP-Klubobmann Herbert Kickl kritisierte die Videobotschaft von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hart: „Kurz führt Österreich skrupellos in den nächsten Lockdown und schiebt die Verantwortung dafür schon jetzt den Bürgern zu.“ Kickl plädierte für einen „Strategiewechsel nach schwedischem Vorbild“.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zeigte sich gestern überrascht, dass im Gesundheitsbudget 2021 Kürzungen vorgesehen sind: „Die Regierung will fast 130 Millionen Euro bei den Spitälern einsparen.“ Dies sei – vor allem angesichts der Pandemie – „vollkommen unverantwortlich“.

Elisabeth Rosenberger, Präsidentin des Bundeselternverbandes, fordert, dass Schulschließungen allerhöchstens für die Oberstufen angedacht werden. Sie bezieht sich auf eine Studie des Robert-Koch-Institutes, wonach Kinder bei der Verbreitung des Virus eine geringere Rolle spielen.

