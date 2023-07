Steinkellner über Klimakleber: "Das sind Gesetzesbrecher"

OÖN: Wie ist Herbert Kickl so als FPÖ-Chef?Günther Steinkellner: Unaufgeregt. Das wäre nicht das erste Adjektiv gewesen, das mir einfiele.Er ist so, wie er als Triathlet und Extrembergsteiger ist: hart zu sich selbst, erfolgreich. Und in Situationen, in denen eine deutliche Sprache notwendig ist, findet er auch diesen Ton. Teilen Sie diesen Ton?Ich habe einen anderen Ton. Sie fühlen sich aber wohl unter Parteichef Kickl?Ich habe schon viele Parteiobmänner und -frauen erlebt. Ich habe eine