Stangl übernimmt heute auch die ÖGB-Spitze

Er folgt wie in der AK in dieser Funktion Johann Kalliauer, der seit 2003 ÖGB-Landesvorsitzender und Präsident der oberösterreichischen AK war. In der AK hatte Kalliauer bereits im November an Stangl übergeben.

Rund 400 Betriebsräte werden bei der heutigen Landeskonferenz, die unter dem Motto "An die Arbeit!" steht, dabei sein. Auch ÖGB-Bundeschef Wolfgang Katzian wird an der Konferenz teilnehmen.