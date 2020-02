Stanek: Politische Bildung ausbauen

LINZ. Erste "Schwerpunkte" seines Amtes präsentierte der vor einer Woche gewählte neue Landtagspräsident Wolfgang Stanek (VP). Die von seinem Vorgänger Viktor Sigl (VP) gesetzten Aktivitäten für politische Bildung wolle er "nicht nur fortsetzen, sondern ausbauen", so Stanek. Das betrifft etwa die "Werkstatt für Demokratie" im Landhaus, wo Schulklassen in Workshops mit Abgeordneten aller vier Landtagsparteien politische Praxis schnuppern können. Stanek will zusätzlich den direkten Kontakt mit Schulen intensivieren, "um planen zu können, wie wir Abgeordnete Lehrer bei der politischen Bildung besser unterstützen können". Ein weiteres Anliegen sei ihm die Unterstützung des Ehrenamts, sagt Stanek.

