Standortgarantie und Großinvestitionen in das Heer in Oberösterreich

"Oberösterreich ist für unser Bundesheer ein strategisch wichtiger Standort, weshalb wir große Investitionen in die militärische Infrastruktur im Bundesland planen. Alleine heuer und nächstes Jahr werden wir mehr als 30 Millionen Euro in den Ausbau und in die Modernisierung der Infrastruktur investieren", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) gestern beim Besuch des Kommandos Luftunterstützung (LuU) am Fliegerhorst Vogler in Hörsching.

Zugleich gab sie Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) eine Garantie für alle Heeresstandorte in Oberösterreich. Ein Vorzeigeobjekt im Rahmen der Investitionen soll die Erneuerung der Stellungsstraße in der Garnisonstraße in Linz werden. Für die Generalsanierung sind acht Millionen Euro eingeplant – "Baubeginn ist bereits in wenigen Monaten", sagte Tanner.

Stelzer: "Leistungsfähiges Bundesheer"

"Faktum ist, dass wir für einen bestmöglichen Schutz unserer Heimat auch ein leistungsfähiges Bundesheer brauchen, mit starken Kasernenstandorten in Oberösterreich. Daher ist wichtig und richtig, dass die Standorte in unserem Bundesland jetzt nicht nur abgesichert, sondern auch modernisiert und weiterentwickelt werden", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer nach dem Arbeitsgespräch mit Verteidigungsministerin Tanner am Standort Hörsching. Dort werden heuer und kommendes Jahr insgesamt 5,5 Millionen Euro – insbesondere in die Sanierung des Hangars – investiert.

Tanner bedankte sich beim Kommandanten der Luftunterstützung, Brigadier Wolfgang Wagner, für die Leistungen der Soldaten. Für die Ressortchefin gab es eine Einweisung in die verschiedenen Hubschrauber und Flächenflugzeuge der Brigade.

