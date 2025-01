Staffelübergabe bei den Länderchefs

Der Ort war nicht zufällig gewählt: Die offizielle Übergabe des Vorsitzes der Landeshauptleute-Konferenz von Oberösterreichs Landeschef Thomas Stelzer an seinen scheidenden salzburgerischen Amtskollegen erfolgte am Freitag im Benediktinerstift Michaelbeuern in Dorfbeuern. Dieses liegt an der Grenze der beiden Bundesländer. Haslauer hat diese Position zum dritten Mal inne – mit der Ankündigung seines Rückzuges aus der Politik ist klar, dass es auch das letzte Mal sein wird.

Reformpartnerschaft angeboten

Der Salzburger bot der künftigen Bundesregierung im Namen der Länder eine Reformpartnerschaft an, um die anstehenden Aufgaben schlanker, effizienter und kostengünstiger bewältigen zu können. In seiner Vorsitzzeit wolle er keinen "Verteidigungswall aufstellen", sondern dafür sorgen, dass Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam an einem Strang ziehen. Volle Unterstützung dafür gab es von Stelzer. Er betonte, dass es das große Ziel der Landeshauptleutekonferenz sei, "das gute Leben der Menschen" zu organisieren.

Offiziell vollzogen wurde auch der Wechsel an der Bundesrat-Spitze: Auf den Oberösterreicher Franz Ebner folgte die Salzburgerin Andrea Eder-Gitschthaler.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper