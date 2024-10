Stadt Linz zieht bei der Umwidmung für die IT:U die Notbremse

So soll der geplante Campus nahe der JKU aussehen.

Der Standort für die IT:U ist umstritten, die Zahl der Kritiker groß. Für die Errichtung der neuen Digital-Uni ist wie berichtet eine Umwidmung einer rund fünf Hektar großen Fläche nahe der JKU in Linz-Urfahr nötig. Mehr als 400 Stellungnahmen - die meisten davon negativ - liegen vor.

Das Siegerprojekt (Bauherr ist die BIG) wurde bereits präsentiert, eigentlich sollte Ende 2025 mit dem Bau gestartet werden. Daraus wird nun nichts - zumindest nicht am geplanten Standort. Der für das Linzer Planungsressort zuständige Vizebürgermeister Dietmar Prammer (er führt aktuell die Amtsgeschäfte) verkündete am Montag das Aus für die Umwidmung nahe der Altenberger Straße.

Als Grund nannte er ein desaströse Stellungnahme seitens des Landes, konkret der Direktion für Landesplanung. Das geplante Bauprojekt widerspreche einer nachhaltigen Stadtentwicklung vor allem in Hinblick auf Klima und Naturschutz. Negative Auswirkungen auf den Kaltluftstrom und Wildtiere werden befürchtet, negativ beurteilt wird auch die steigende Verkehrsbelastung im Stadtteil.

"Ich stoppe das Verfahren mit heutigem Tag", sagte Prammer in einer eilig einberufenen Pressekonferenz. Die Stadt Linz bekenne sich weiterhin zur IT:U, er werde alles in seiner Macht stehende tun, um einen Alternativstandort zu finden. Das Suchen eines solchen Alternativstandortes werde auch in der Stellungnahme des Landes empfohlen.

Post City als Alternative?

Als mögliche Alternativen nannte Prammer das Areal der Post City beim Linzer Hauptbahnhof. Die Post zeige sich offen Verhandlungen zu führen, so Prammer. Als weitere Option nannte er das Nestle-Areal im Franckviertel.

Mit der gestoppten Umwidmung der IT:U ist auch das geplante Masterkonzept für das Linzer Univiertel vom Tisch. Damit hätten Flächen für Betriebsansiedelungen definiert werden sollen.

