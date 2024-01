Staatsbürgerschaft auf Probe: Haimbuchner erneuert Forderung

Österreichische Staatsbürgerschaft: FPÖ will auch längere Wartezeit

Oberösterreichs FP-Chef und LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner hat heute in einer Pressekonferenz neuerlich eine „Staatsbürgerschaft auf Probe“ für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte gefordert. Für allfällige Gesetzesänderungen in diesem Bereich ist der Bund zuständig.

Asylberechtigte sollten, sofern die einzelnen Antragssteller die Voraussetzungen für die Verleihung für die Staatsbürgerschaft erfüllen, nach Haimbuchners Vorstellungen eine Probezeit von zehn Jahren haben. Sollten diese „Staatsbürger auf Probe“ während dieser Zeit gegen „einschlägige Strafbestimmungen“ verstoßen, so Haimbuchner, soll ihnen die Staatsbürgerschaft wieder entzogen werden.

Auch bei Urlaub in altem Heimatland

Was zählt für Haimbuchner als Verstoß, der zum Entzug führen soll? „Ein Beispiel wäre die Beteiligung oder das Gutheißen von terroristischen Straftaten“, sagte er. Aberkannt werden sollte die Staatsbürgerschaft aber auch, wenn sich herausstellen sollte, dass Antragsteller mit falschen Angaben Aufenthalt und Staatsbürgerschaft erschlichen haben – oder auch, wenn einst Asylberechtigte und nunmehrige Staatsbürger zurück auf Urlaub in ihr altes Heimatland reisen. Grundsätzlich würde er die Schwelle für den Entzug der Staatsbürgerschaft niedrig ansetzen. „Das kann auch gelten, wenn jemand ständig Verwaltungsübertretungen begeht.“

Das Gegenargument, dass diese Personen dann staatenlos wären, teilt Haimbuchner nicht. Aus seiner Sicht hätten sie weiter die Staatsbürgerschaft ihres alten Heimatlandes.

Schärfere Kriterien

Zudem sollten die Voraussetzungen für die Verleihung der Staatsbürgerschaft verschärft werden. Haimbuchner verlangt eine Aufenthaltsdauer von mindestens zehn Jahren in Österreich – Ausnahmen davon sollte es nur für EU- und EWR-Bürger geben. Die erforderlichen Deutschkenntnisse sollten auf das Niveau B2 gehoben werden. Die entsprechenden Sprachprüfungen sollten ausschließlich vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) abgenommen werden – und nicht von jenen Instituten, die auch die Sprachkurse anbieten. „Das schreit ja nach Missbrauch“, sagte Haimbuchner.

Eine weitere Voraussetzung sollte „das verpflichtende Absolvieren eines Grundwerte-Kurses mit eidesstattlicher Erklärung und eindeutigem Bekenntnis zur Republik Österreich, unseren Werten und zu unseren verfassungsrechtlichen Prinzipien“ sein.

Haimbuchner hat diese Forderungen schon einmal vor eineinhalb Jahren gestellt. Wie damals begründete er auch gestern die Verschärfungen mit dem Anstieg an Staatsbürgerschafts-Verleihungen in den vergangenen Jahren. „Wir haben 2023 in Oberösterreich die bisher höchsten Einbürgerungszahlen zur Kenntnis nehmen müssen“, sagte er.

Grund dafür sei, dass „Österreich und Deutschland 2015 „die Kontrolle verloren über die Migrationsströme verloren“ hätten, und viele jener Menschen, die damals gekommen sein, nach den derzeitigen gesetzlichen Regelungen nun den Anspruch auf Staatsbürgerschaft hätten.

1808 Einbürgerungen in Oberösterreich

Er sei in Oberösterreich für die Verleihung der Staatsbürgerschaften zuständig, sagte Haimbuchner und bedauerte, dass er „leider keinen politischen Spielraum“ habe. „Das ist eine reine Vollziehungstätigkeit, die auf gesetzlichen Grundlagen des Bundes beruht.“ Daher müssten diese geändert werden.

Insgesamt wurden in Oberösterreich im Vorjahr 1808 Personen eingebürgert. Häufigste Herkunftsländer waren nach Angaben von Haimbuchner Syrien, der Kosovo, Afghanistan und die Türkei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Manfred Haimbuchner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.