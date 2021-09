WAS WAR: Die Zahl der Asylwerber in Grundversorgung ist seit der Flüchtlingskrise deutlich gesunken. Insgesamt ist der Anteil der Migranten an der Bevölkerung gestiegen. Das Land hat 2018 ein neues Integrationsleitbild erstellt. ... UND WAS SEIN MUSS: Oberösterreich soll Fachkräfte anziehen, Kriegsflüchtlingen in einem bewältigbaren Maß Schutz geben und bei straffälligen Asylwerbern konsequent sein. Parallelstrukturen in Städten und Schulen müssen zurückgedrängt werden. Die