SPÖ und Neos fordern Stelzers Rücktritt

„Impfpflicht und Lockdown hätten verhindert werden können“, sagte Birgit Gerstorfer (SP) am heutigen Sonntag bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz vor dem Landhaus. Zu wenig Testmöglichkeiten, zu wenig Impfmöglichkeiten und ein zusammengebrochenes Kontaktpersonenmanagement, dies sei die traurige Bilanz in Oberösterreich. Diese haben nun zu dem österreichweiten Lockdown geführt, folgert Gerstorfer: „Für uns wird das immer der Stelzer-Lockdown sein, weil die Schwierigkeiten hier ihren Ausgang nahmen. Da der Landeshauptmann die Lage nicht mehr im Griff habe, müsse er in der „Landesregierung Platz machen für einen unabhängigen Pandemieexperten und Krisenmanager“. Dem stimmte auch Felix Eypeltauer (Neos) zu: „Stelzer hat das Pandemiemanagement zur Chefsache gemacht und ist in dieser Aufgabe krachend gescheitert.“ Deshalb müsse er „Platz in der Landesregierung machen“. Etwas kompliziert formulierten also beide eine Rücktrittsaufforderung. Nur an Stelzer, nicht an Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP), wie Eypeltauer erklärte: „Stelzer hat die Entscheidungen getroffen.“

Die Liste der Fehlentscheidunge, die Gerstorfer und Eypeltauer dem Landeshauptmann vorwerfen, ist lang:

Dass die Welle in dieser Heftigkeit nicht vorhersehbar war, sei „blanker Unsinn“, man habe sich schlicht nicht vorbereitet. Zudem sei Stelzer ein „politisch kalkuliertes Risiko“ eingegangen, um den Wahlkampf nicht zu gefährden und die Oberösterreicher mit unangenehmen Botschaften nicht zu verärgern. Inszenierung und Parteipolitik seien über allem gestanden. Der Landeshauptmann habe sich nach der Wahl den „falschen Partner“ gesucht. Die FPÖ verhalte sich „unkooperativ“, was zuletzt auch die Ankündigung von LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FP) zeigt, die Impfpflicht mit „allen juristischen Maßnahmen“ zu bekämpfen. Stelzer habe „zu spät und falsch“ reagiert. Man könne auch nicht darauf vertrauen, dass es nun zu einem professionellen Krisenmanagement kommt, denn der Krisenstab sei als parteipolitisches Gremium aufgesetzt worden. Selbst die Pandemiemanager auf Beamtenebene würden nicht gehört und überstimmt.

Expeltauer fand schließlich drastische Worte: „Die Oberösterreicher fühlen sich verarscht. Und sie wurden auch verarscht, vom Landeshauptmann und der Bundesregierung.“ Als Beispiele nannte er die Aussage von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (VP), es käme eine „coole Zeit“ auf uns zu, und Stelzers Aussage, man habe genügend Intensivbetten.

Nun sei man gefordert, die Wochen des Lockdowns zu nutzen um die Impf- und Testangebote zu forcieren und das Contact Tracing wieder zum Funktionieren zu bringen, betonten Gerstorfer und Eypeltauer. Genau dies solle ein unabhängiger Krisenmanager mit Sitz in der Landesregierung tun.