SPÖ-Posse: Rieder Vizebürgermeister tritt wieder in Partei ein

Peter Stummer hat eine Kehrtwende hingelegt: Der Vizebürgermeister von Ried im Innkreis ist am Wochenende aus der SPÖ ausgetreten. Anlass war die LIVA-Affäre rund um Klaus Luger, die Kritik der zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures an Bundes-SP-Chef Andreas Babler und dessen Wahlprogramm tat ihr übriges. Mehr zum Thema: Rieds SPÖ-Vizebürgermeister legt Parteimitgliedschaft zurück: "Es reicht" Mit den Worten "Es reicht" übte Stummer am Samstag scharfe Kritik an der