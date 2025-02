SPÖ OÖ: Stöger präsentiert Zeitplan, aber keinen neuen Vorsitzenden

3. Februar: Schon länger stand fest, dass am heutigen Montag die roten Landesparteigremien tagen werden. Ein zentrales Thema dort: Die Nachfolge von Landesrat Michael Lindner, der den Parteivorsitz im Dezember an Ex-Minister Alois Stöger übergeben hat. Bei dem Interimschef laufen die Fäden für die Personalsuche zusammen. Zuletzt gab es, wie berichtet, einige Verwirrungen und Verstrickungen - aber noch keine Lösung. Weiter ist unklar, wer anstelle von Lindner neuer SP-Landeschef und Landesrat wird.

Hohe Parteifunktionäre betonen - wie Stöger selbst - zwar gerne, dass die Zeit nicht dränge. Der Unmut in der Basis wächst aber stetig. Die Linzer Bürgermeisterwahl ist mit dem Sieg von Dietmar Prammer für die Sozialdemokraten erfolgreich geschlagen, nun wollen die Genossen, dass auch in der Landespartei Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Dort wurde zuletzt ein Zick-Zack-Kurs gefahren. Mehrere Namen für die Lindner Nachfolge kursieren, darunter jener des Finanz- und Unternehmensberater Martin Winkler.

Stöger lud heute für die Mittagszeit kurzfristig zu einer Pressekonferenz. Der Titel: "Aktueller Stand der Beratungen zum Thema SPÖ OÖ-Vorsitz und weitere Vorgangsweise". Bei dem Medientermin verkündete Stöger, dass er am 6. Mai einen Endbericht zur Nachfolgesuche vorlegen und in den Parteigremien zur Abstimmung bringen will. Am selben Tag soll die öffentliche Präsentation folgen. Der Neue an der Spitze soll Landesparteichef, Landesrat und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2027 sein.

Der für die Wahl des neuen SP-Chefs nötige Landesparteitag soll im Herbst stattfinden. Bis dahin bleibt Stöger interimistischer SP-Chef. Die Sozialdemokratie sei handlungsfähig, betonte Stöger. Lindner werde bleiben, bis ein Nachfolger gefunden sei. Stöger geht davon aus, dass Lindner nach der Präsentation im Mai in einer der nachfolgenden Landtagssitzungen sein Amt als Landesrat zur Verfügung stellen werde.

Stöger betonte, dass ein neuer Landes-Parteichef, das wirtschaftspolitische Feeling der Sozialdemokratie stärken solle. Er habe viele Gespräche mit Personen aus der Wirtschaft geführt. In den heutigen Parteigremien sei das von den Genossen "zur Kenntnis genommen worden", dass sich die Sozialdemokratie in diese Richtung orientieren werde. Konkrete Namen habe er in der heutigen Sitzung keine genannt.

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Landes- und Innenpolitik Julia Popovsky