SPÖ Oberösterreich fordert Aussetzen der Landesumlage für Gemeinden

Der negative Transfersaldo betrage 445 Mio. Euro zulasten der Kommunen allein in diesem Jahr, betonte Landesvorsitzende Birgit Gerstorfer in einer Pressekonferenz.

Die Aufrechterhaltung der Versorgungsleistungen in den Gemeinden sei wichtig. Der finanzielle Aufwand erreiche aber die Grenzen der Gemeinden. "Die Belastungen der Gemeinden sind überproportional in Oberösterreich", sagte Gerstorfer. Gemeindebedienstete könnten nicht in Kurzarbeit gehen, das bedeute auch einen finanziellen Schaden was die Personalkosten betreffe. Gemeinden würden 30 Prozent der öffentlichen Investitionen tätigen, bekämen aber nur 17 Prozent der Gesamteinnahmen der Gebietskörperschaften, erklärte die Landesrätin.

"Wir fürchten, dass wir finanziell in kürzester Zeit am Boden sind", so der Steyrer Bürgermeister Gerald Hackl. Die Stadt sei erste Adresse bei den Unterstützungsansuchen der Wirtschaft, etwa Gewerbetreibenden und Gastronomen. "Die Bundeshilfe kommt aber nur langsam und in Schritten." Die Kommunen dürften sich nicht so verschulden wie in der Bankenkrise 2008/09. "Da haben wir acht Jahre gebraucht, bis wir das Minus wieder erwirtschaftet haben."

"Es geht darum, dass uns das Land nichts wegnimmt"

Zurzeit breche die Kommunalsteuer wegen der gestiegenen Arbeitslosigkeit in einem nicht vorstellbaren Maß ein und das sei nicht das Ende. Die Kommunen würden auch beim Hilfspaket des Bundes mitzahlen müssen und "wenn es so weitergeht und kein Signal vom Land kommt, steuern wir in ein Finanzdesaster", empörte sich Hackl. Es bedürfe nur eines Beschlusses der Landesregierung, um die Landesumlage auszusetzen und so den Gemeinden Luft zu verschaffen, damit sie vor Ort helfen können.

Die Gemeinden hätten die Verantwortung für die Daseinsvorsorge, betonte Erich Wahl, Bürgermeister von St. Georgen an der Gusen. Gerade bei den kleinen Gemeinden sei der finanzielle Spielraum ganz eng. "Es geht nicht darum, dass wir vom Land etwas bekommen, sondern darum, dass uns das Land nichts wegnimmt", betonte er. Hackl führte für Steyr aus, dass der Stadt im Jahr 5,2 Mio. Euro Landesumlage monatlich aliquot von den Bundesertragsanteilen abgezogen werden. "Es wäre eine klare Hilfe, diesen Betrag bis Ende 2020 nicht mehr einzuheben."