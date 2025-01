SPÖ-Landesgeschäftsführer Koppler wechselt in Privatwirtschaft

"Nach der erfolgreichen Bürgermeister-Wahl in Linz ist nun der richtige Zeitpunkt für mich gekommen, um meinen Rückzug aus der Landespolitik bekannt zu geben", teilte er am Montag in einer Presseaussendung mit. Wer Koppler nachfolgt, soll bereits am Dienstag in einer außerordentlichen Sitzung des Landesparteivorstandes entschieden werden.

Er werde mit Ende des Monats alle seine Funktionen auf Landesebene zurücklegen, um künftig im Beteiligungsmanagement eines internationalen Versicherungsunternehmens tätig zu sein, hieß es. Der gelernte Großhandelskaufmann und Absolvent der Wirtschaftswissenschaften an der JKU Linz wird aber in Linz als Sektionsvorsitzender der SPÖ-Franckviertel, Gemeinderat und Vorsitzender des ASKÖ Linz Stadt weiter aktiv bleiben. Politik mache ihm zu viel Spaß für einen kompletten Rückzug - "und mit 36 bin ich auch zu jung für die Zuschauertribüne", so Koppler.

Gesucht wird indes noch eine Nachfolge für den zurückgetretenen SPÖ-Landesvorsitzenden Michael Lindner, für die sich der interimistische Parteichef Alois Stöger bekanntlich kein zeitliches Limit gesetzt hat.

