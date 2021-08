SPÖ kritisiert "Chaos" im Krisenmanagement

Er vermutet einen Zusammenhang zwischen der hohen Sieben-Tage-Inzidenz in Wels und dem Erlass, wonach nun auch andere Parameter für Ausreisekontrollen herangezogen werden. Just an dem Tag, an dem die Regelung für eine Großstadt schlagend geworden wäre, sei der Erlass geändert worden, wundert er sich. Die SPÖ verlegte wegen der Corona-Lage ihren Wahlkampfstart von Wels nach Steyr.

Bisher galt: Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an sieben hintereinanderfolgenden Tagen 300 überschreitet, gilt ein Bezirk als Hochinzidenz-Gebiet, die Folge sind Ausreisekontrollen. Wels überschritt am Donnerstag die 300er-Marke. Nach der alten Regelung wären die Wahlkampfauftakte von SPÖ (2. September) und FPÖ (3. September) in Wels möglicherweise betroffen gewesen. Am Donnerstag wurde allerdings ein neuer Erlass bekannt, der seit heute, Freitag, gilt.

Demnach ist neben der Durchimpfungsrate im Bezirk auch der Intensivbelag von Bedeutung. Ausreisekontrollen in Wels würde es demnach erst geben, wenn der Intensivbelag im Bundesland von derzeit 21 auf 28 steigt und die Sieben-Tage-Inzidenz in Wels (50,4 Prozent Durchimpfungsrate) sieben Tage über 400 (Donnerstag: 311, Freitag: 277) liegt.

Kritik an Land

Der Erlass möge medizinisch durchaus sinnvoll sein, räumte Brockmeyer in einem Pressegespräch am Freitag ein, dennoch vermutet er einen Zusammenhang des Zeitpunkts mit der Lage in Wels, "Nachtigall ich hör dir trapsen." Er sei "schon fast so weit, dass ich mir Anschober (Rudolf, Grüne, Anm.) wieder als Gesundheitsminister zurückwünsche", meint er, um auch gleich gegen das Corona-Management des Landes auszuholen: Oberösterreich sei Schlusslicht bei der Impfquote. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) habe sich im Mai 700.000 Euro für eine Impfkampagne genehmigen lassen. "Haben Sie die gesehen?", wunderte sich Brockmeyer, wo diese aufgeschienen sei.

Die SPÖ hat ihren für 2. September geplanten Wahlkampfauftakt, zu dem 500 Leute erwartet werden, mittlerweile "aus Verantwortungsgefühl" von Wels nach Steyr verlegt. Im Gegenzug soll eine Abschlussveranstaltung, die ursprünglich in Steyr geplant war, nach Wels wandern. Der Auftakt ist als Outdoor-Veranstaltung ("Wir haben genug Regenponchos bestellt") konzipiert, so Brockmeyer, das Corona-Konzept sieht u.a. 3G-Kontrollen mit Armbändern und ein eingezäuntes Gelände vor.