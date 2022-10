SPÖ-Klub wird im Landhaus zum Nachbar der MFG

Seit Jahrzehnten schauen die Mitarbeiter des SP-Landtagsklubs beim Blick aus den Fenstern ihrer Büros auf die Linzer Promenade. Ein Anblick, von dem sie sich für die kommenden sechs Monate verabschieden werden müssen. Der Klub wird im November ausquartiert. Dann sollen die bisherigen Büros der Roten umgebaut werden. Die Pläne für die Umbauarbeiten seien kurz nach der Landtagswahl im vergangenen Jahr beschlossen worden.

Bis zu ihrer Rückkehr zu Ostern 2023 müssen die zehn Mitarbeiter des Klubs an der Rückseite des Landhauses, in den früheren Räumlichkeiten des Verfassungsdienstes, ihre Bleibe finden. Über der Polizeiinspektion Landhaus, im vierten Stock, wird man sich, bis die Arbeiten abgeschlossen sind, ein Geschoß mit dem Landtagsklub der MFG teilen. Die Begeisterung halte sich in Grenzen, heißt es. Vor allem, weil die Räumlichkeiten erst saniert werden müssten.

Aus dem Büro des SP-Klubdirektors Andreas Ortner in der Nähe des Sitzungssaales soll ein Vorraum entstehen. Hier sollen sich Schulklassen vor ihren Landtag-Besuchen sammeln können. Für ihn wird ein neues, kleineres Büro gebaut. Nicht von der Übersiedelung betroffen ist der bisherige SP-Klubchef und Parteichef Michael Lindner. Er löst im November Birgit Gerstorfer in der Landesregierung ab und übersiedelt in deren Büro im Gebäude Altstadt 30.