SPÖ hofft auf Duell mit der FPÖ

Bei der IFES-Umfrage (838 Befragte, 6. bis 10. September) liegt die ÖVP zwar ebenfalls unangefochten auf Platz eins mit 39 Prozent, anders als in anderen Umfragen sieht die IFES-Hochrechnung die SPÖ aber mit 20 Prozent knapp vor den Freiheitlichen mit 19 Prozent – laut Eva Zeglovits von IFES ein noch offenes Rennen.

Die Grünen liegen in der Umfrage mit 13 Prozent spürbar dahinter. "Wir müssen die letzten zwei Wochen für einen Endspurt nützen", sagte SP-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer. 25 Prozent der Wähler seien unentschlossen, sagte Zeglovits. Dennoch: Sie rechnet damit, dass sowohl die Neos – sie liegen in der IFES-Umfrage bei fünf Prozent – als auch die impfskeptische MFG (vier Prozent in der Umfrage) den Landtagseinzug schaffen können.