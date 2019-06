SPÖ geht mit Stöger und Holzleitner ins Wahlrennen

Für die Nationalratswahl im September kandidiert der Mühlviertler Alois Stöger wieder auf Listenplatz eins der SPÖ in Oberösterreich. Das hat der Landesparteivorstand beschlossen. Auch dahinter ändert sich nichts gegenüber der Wahl 2017: Die Welserin Eva Maria Holzleitner tritt auf Platz zwei an. Fix wird die Liste am 5. Juli, wenn 134 Delegierte des Landesparteirats darüber abstimmen. Stöger und Holzleitner sollen wieder als Doppelspitze auftreten, sagt SP-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer. Es gehe um die Mischung aus einem Politiker mit viel Erfahrung und einer engagierten Jung-Politikerin.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at