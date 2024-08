Linzer SPÖ-Funktionäre sprechen Luger einstimmig das Vertrauen aus

Luger hatte bei der jährliche Klausurtagung der Linzer SPÖ am Mittwoch in Niederösterreich die Vertrauensfrage gestellt. Nach einer inhaltlichen Diskussion stimmten 31 Teilnehmer ab. Luger erhielt dabei zu 100 Prozent das Vertrauen ausgesprochen.

Lesen Sie auch: Wie die SPÖ mit der Causa Luger umgeht

Zudem gab Luger bekannt, dass er mit sofortiger Wirkung sowohl seine Funktion als Aufsichtsvorsitzender der Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA) zurücklegt als auch seine Rolle als Eigentümervertreter der LIVA nicht mehr wahrnimmt.

Vertrauliche Chats zwischen dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Dietmar Kerschbaum, wurden am Tag vor der geplanten Klausur der Linzer SPÖ-Gemeinderatsfraktion bekannt – die OÖN berichteten exklusiv. Diese belegen, dass Luger vor dem Hearing die Fragen an Kerschbaum weitergegeben hat und zeigen zudem, dass sich Luger und Kerschbaum kannten – was der Bürgermeister bis zuletzt abgestritten hatte und dass er in den vergangenen Monaten die Öffentlichkeit falsch informiert hat.

"Überzogene Reaktionen"

"Das Ergebnis zeigt klar, dass die Führungskräfte der Linzer SPÖ geschlossen hinter Bürgermeister Klaus Luger stehen. Er hat einen Fehler gemacht, da gibt es nichts schönzureden", sagte SPÖ-Fraktionsvorsitzender Stefan Giegler. Er wertete die Zustimmung aber auch als "Wertschätzung für eine Gesamtbewertung des Engagements des Bürgermeisters".

Luger wolle sich auch an der weiteren Aufarbeitung der Angelegenheit aktiv beteiligen, ließ Landesgeschäftsführer Florian Koppler in einer Aussendung wissen. "Ihm ist absolut bewusst, dass er sich zu einem Fehler hat hinreißen lassen – den er zutiefst bedauert", sagte Koppler. Die Reaktionen der Opposition bezeichnete er als überzogen.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper