SPÖ für vorgezogene Wahlen "in jedem Fall bereit"

Anlässlich eines "Jahres der Demokratie mit Nationalrats-, EU- und Arbeiterkammerwahlen", wie es die stellvertretende SP-Klubchefin im Nationalrat Eva-Maria Holzleitner bezeichnete, hielt die SPÖ Oberösterreich am Mittwoch die Jahresauftaktklausur des Landesparteivorstands im Linzer Jägermayrhof ab.

Gemeinsam mit Landesparteichef Michael Lindner stellte Holzleitner die Ziele und Forderungen der SPOÖ für das Jahr 2024 vor. Neben dem "Demokratiepaket", dessen zentrale Bestrebungen die Abschaffung des Proporzsystems, die Direktwahl des Landeshauptmanns sowie die Verkürzung der Legislaturperiode auf fünf Jahre im Bundesland sind (die OÖN berichteten), wurden unter anderem die Entlastungsmöglichkeiten für das Personal in oberösterreichischen Spitälern diskutiert.

Verbindliche Personalschlüssel abhängig von der Größe der Gesundheitseinrichtung, verbesserte Zuschläge für Teilzeitkräfte und fixe Anstellungen von Auszubildenden im Pflegebereich seien eine "Soforthilfe für die erkrankte Gesundheitsversorgung in Oberösterreich". Holzleitner bekräftigte zudem die Forderung nach einer Termingarantie bei Fachärzten innerhalb von 14 Tagen.

Die Liste der Versäumnisse von VP und FP in Oberösterreich sei laut Lindner lang: Dass etwa die Nachmittagsbetreuung für Kinder im Bundesland noch immer nicht kostenfrei sei, komme einem "Standortnachteil" gleich. Die SP fordere deshalb einen Rechtsanspruch auf kostenlose und ganztägige Kinderbildung ab dem ersten Lebensjahr.

"Zumutung für die Menschen"

Auch der Ausbau erneuerbarer Energien gehe im Bundesland zu langsam voran. "Während Windräder in Oberösterreich verhindert werden, investiert die Energie AG in Windparks in Slowenien", sagte Lindner. Das Zögern bei der Energiewende würde zudem den Industriestandort gefährden.

Angesprochen auf die Gerüchte, wonach die ÖVP eine vorgezogene Nationalratswahl im heurigen Frühjahr anstrebe, entgegnete Holzleitner, dass "die taktischen Spielchen und Überlegungen der Volkspartei für alle Menschen in Österreich eine Zumutung sind". Die SPÖ sei jedoch für einen früheren Wahltermin "in jedem Fall" bereit. "Je früher diese mittlerweile handlungsunfähige Bundesregierung abgelöst wird, desto besser." Das von der Partei erklärte Ziel sei weiterhin, mit Spitzenkandidat Andreas Babler den ersten Platz zu erreichen.

Blaupause für den Bund

Klar sei laut Lindner, dass etwaige Bekenntnisse der VP, nicht mit der FP auf Bundesebene zu koalieren, haltlos seien. "Sowohl in Ober- und Niederösterreich als auch Salzburg hat man gesehen, dass die Volkspartei bei für sie günstigen Mehrheitsverhältnissen nicht zögert, mit der FPÖ zu verhandeln."

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger

