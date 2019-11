SPÖ fordert "Reparatur der Kindergarten-Gebühren"

Im Oktober 2017 verkündeten ÖVP und FPÖ die Einführung von Nachmittagsgebühren für Oberösterreichs Kindergärten. Mit Februar 2018 wurde den Gemeinden vorgeschrieben, diese einzuheben. Im Gegenzug kürzte das Land die Gruppenförderungen. Während die zuständige Landesrätin Christine Haberlander (VP) zu den Folgen der Gebühren eine Evaluierung ankündigte, kritisierten SPÖ und Grüne von Anfang an sowohl die Einführung, als auch die Auswirkungen.

In einer neuerlichen Anfragebeantwortung von Haberlander sieht sich SP-Familiensprecherin Petra Müllner in dieser Kritik neuerlich bestätigt: "Schon bisher hatte Oberösterreich vergleichsweise viele Kindergärten, die nur am Vormittag geöffnet sind. Das hat sich durch die Gebühren noch einmal verstärkt." Vor allem in ländlichen Regionen hätten viele Gemeinden die Öffnungszeiten reduziert. In Waldzell hat der Kindergarten statt bisher 8,7 Stunden nun sechs Stunden geöffnet, ebenso in Saxen. In manchen Gemeinden gebe es wegen der Gebühren gar keine Nachmittagsbetreuung mehr, sagt Müllner.

Eine dieser Gemeinden ist Liebenau. Allerdings nicht, weil er so entschieden habe, betont Bürgermeister Erich Punz (SPÖ): "Neun Eltern hätten Bedarf. Das reicht aber nicht, weil es erst ab zehn Kindern eine Förderung von seiten des Landes gibt." Das Geld selbst in die Hand zu nehmen, könne die Gemeinde nicht: "Wir müssen uns als Härteausgleichs-Gemeinde an strenge Richtlinien halten. Diese verbieten uns, mehr für die Kinderbetreuung auszugeben."

Die Kommunen seien doppelt unter Druck, sagt Müllner: "Haberlander hat die Förderungen um 3,5 Millionen Euro gekürzt, das können die Gemeinden nicht ersetzen."

Absehen von der Einführung der Gebühren an sich, die die SPÖ kritisiert, habe es entscheidende Fehler in dem Gesamtpaket gegeben, die dringend repariert werden müssten, sagt Müllner: "Die Gruppengröße wurde von 23 auf 25 Kinder erhöht, die Gruppenförderung gekürzt und die Randzeiten-Förderung gestrichen."

Zu letzterem will man in der Landtagssitzung am Donnerstag einen Dringlichen Antrag einbringen, sagt SP-Klubobmann Christian Makor: "Diese Förderung muss wieder eingeführt werden, da sie wichtig ist um die Öffnungszeiten auch den Bedürfnissen der Eltern anpassen zu können."

Aussicht auf eine Mehrheit hat dieser Antrag freilich nicht.

Auch beim Budget-Landtag im Dezember plant die SPÖ mehrere Anträge dazu. "Denn auch das Doppelbudget 2020/21 zeigt keine Verbesserung der Situation", so Makor. Zwar sei ein Plus versprochen worden, doch dieses reiche nicht aus, um die vorangegangenen Kürzungen und die notwendigen Investitionen auszugleichen, ist die SPÖ überzeugt.