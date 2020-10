SPÖ fordert Enquete zu MAN und Arbeitsmarkt

Dementsprechend lud sie gestern gemeinsam mit Hans Karl Schaller, Industriesprecher der SPÖ, zu einer Pressekonferenz, um eine "Arbeitsplatz-Oberösterreich-Enquete" zu fordern. Durch die geplante Schließung des MAN-Werkes in Steyr seien 2300 Arbeitsplätze gefährdet – "und noch viele mehr bei den Zulieferern und in der lokalen Wirtschaft", sagte Gerstorfer. Deshalb sei es Zeit, zu handeln und mit allen Entscheidungsträgern an Lösungen zu arbeiten.

Am Donnerstag wird man deshalb bei der Landtagssitzung den Antrag auf eine Arbeitsplatz-Enquete einbringen: "Eigentümervertreter, Belegschaftsvertreter, die Zuständigen in der Bundesregierung, Sozialpartner und die Spitzen der Landtagsfraktionen sollen gemeinsam Lösungen beraten", so Gerstorfer, die auch schon einen Wunschtermin nennt: den 5. November.

Schaller kritisiert vor allem, dass mit den Belegschaftsvertretern vonseiten der Regierung nicht gesprochen wurde: "Augen zu und durch ist das schlechteste Krisenmanagement."

Die MAN-Beschäftigten haben für Donnerstag einen Warnstreik angekündigt. Um 12 Uhr ist ein Marsch vom Werksgelände zum Stadtplatz geplant, wo um 12.30 Uhr eine Protestkundgebung stattfinden wird.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at