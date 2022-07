SPÖ: "Direkten Draht" zum Landhaus stärken

Petitionen an den Landtag, die grundsätzlich jede Person einbringen kann, sollen "offener" und leichter unterstützbar werden: Ab kommendem Jahr sollen Petitionen auf der Landes-Homepage einsehbar und auch online von anderen unterstützbar sein, kamen die Landtagsparteien überein. Die SP will darüber hinausgehen: Ähnlich wie es Wien plant, sollen die Petitionsrechte der Bürger ausgeweitet werden, sagt SP-Klubobmann Michael Lindner (Bild). "Das ist ein Beitrag zu mehr direkter Demokratie", sagt er, das Petitionsrecht sei "der direkte Draht zum Landhaus". Petitionen werden dem zuständigen Ausschuss zugewiesen – dessen Sitzungen sollen wie jene des Landtags "öffentlich sein und im Internet übertragen werden", will Lindner. Personen sollen im Ausschuss ihre Petitionen persönlich vortragen und begründen dürfen, was bisher nicht möglich ist.

Die meisten Petitionen kommen aktuell von Gemeinden.