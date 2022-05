Der Rucksack an Überstunden und nicht verbrauchten Freizeitguthaben in Oberösterreichs Spitälern wird nicht geringer – die OÖN berichteten. 2021 hatten die rund 26.000 Mitarbeiter der Spitäler der Gesundheitsholding sowie der Ordensspitäler ein nicht konsumiertes Urlaubs- und Zeitguthaben von 1,75 Millionen Stunden. Dazu kamen 1,38 Millionen Überstunden, die ausbezahlt wurden. Ergibt in Summe 3,13 Millionen Stunden – ähnliche Werte gab es 2020. "Wir arbeiten an einem Abbau", sagt