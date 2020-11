Spitäler: Zulage für Mitarbeiter kommt

Es soll sie unabhängig von der Berufsgruppe in den Spitälern und wohl auch in den Alten- und Pflegeheimen geben – für die Zeit, in der unter besonderen psychischen und physischen Herausforderungen gearbeitet wurde bzw. wird. Kriterien dürften das Tragen von Schutzausrüstung und Kontakt zu Corona-Patienten sein. Die Kosten übernehme das Land, Gemeinden sollen nicht belastet werden, ist zu hören. Die Gespräche über Details laufen noch. (az)

