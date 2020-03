Spitäler haben 420 Intensivbetten zur Verfügung

Die verordneten Maßnahmen dienen auch dazu, die Spitäler vor einer Überlastung bei einer unkontrollierten Verbreitung des Virus zu schützen, sagte Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (VP).

Die oberösterreichischen Spitäler (Landesholding und Orden) verfügen über rund 8000 Betten, davon sind 360 Intensivbetten und zusätzlich 60 Kinder-Intensivbetten. Alle Spitäler halten Betten für Infektionen entsprechend dem regionalen Strukturplan für Gesundheit vor, sagt Landessanitätsdirektor Georg Palmisano.

Was die Intensivbetten betrifft, so können die einzelnen Spitäler Kapazitäten aus den "normalen" Abteilungen umwandeln, dies entscheide die Spitalsleitung "nach dem aktuellen Bedarf", sagt Gerhard Hasenöhrl, Sprecher des Landes-Krisenstabs. Bei der Zahl der derzeit in den Spitälern behandelten Corona-Fälle bestehe diese Notwendigkeit noch nicht. Wien kündigte an, 500 Betten für schwer erkrankte Corona-Patienten "umzuschalten". (bock)

