SP: Zu wenige Sonderpädagogen in Oberösterreich

Dass sich daran nichts geändert habe, zeige seine Anfrage an Bildungslandesrätin Christine Haberlander (VP), sagt Bildungssprecher und SP-Parteichef Michael Lindner. Erfragt wurde, wie hoch der Anteil der Kinder mit SPF in den oberösterreichischen Bildungsregionen ist. Im Durchschnitt liegt dieser zwischen vier und fünf Prozent. Das Problem: Über den Finanzausgleich werden aber nur zusätzliche Lehrerdienstposten für einen Anteil von bis zu 2,7 Prozent finanziert. Die Beantwortung von Haberlander zeige, dass man nicht einmal diese verfügbaren Dienstposten ausgeschöpft habe, geschweige denn selbst zusätzliche Pädagogen finanziere, so Lindner.

Vonseiten des Bildungsressorts erklärt man dies mit der Pandemie, wie in der Anfragebeantwortung aufgeführt ist. Während dieser Zeit sei die Anstellung von Pädagogen ausgesetzt worden, zudem seien keine zusätzlichen Angebote möglich gewesen. Außerdem stünden die Mittel dem Land noch zur Verfügung, da sie nicht verfallen.