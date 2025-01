Wer steht künftig an der Spitze der Landes-SPÖ? Ein Exklusivbericht der OÖN zu dieser Frage in der Donnerstag-Ausgabe hat einige Aufregung in der Parteizentrale ausgelöst. Die Entscheidungsträger fühlen sich unter Zugzwang: Das Murren an der Basis wird lauter, Ex-Landesparteichef und Noch-Landesrat Michael Lindner will sich bald endgültig verabschieden.