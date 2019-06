SP: Parteispenden ab 3500 Euro verbieten

Bei der nächsten Landtagswahl (2021) sollen Spenden an Parteien über 100 Euro meldepflichtig sein und solche über 3500 Euro überhaupt verboten werden, sagen Landesrätin Birgit Gerstorfer und SP-Klubobmann Christian Makor. Für die Wahlkampfkosten will die SPÖ eine Obergrenze pro Partei von rund 3,8 Millionen Euro für die Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen. Für ihre Parteien seien die Obergrenze das "geringste Problem", reagierten die Parteichefs von FPÖ und Grünen, Manfred Haimbuchner und Stefan Kaineder. Haimbuchner sagte, er halte Spenden für "überhaupt nicht notwendig", Kaineder ist für ein Verbot von Großspenden. "Statt sich auf die Arbeit für Oberösterreich zu konzentrieren", kümmere sich die SPÖ schon um den Wahlkampf in zwei Jahren, reagierte VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer.

