SP-Landesliste: Gewerkschafter Schaller als Zweiter gesetzt

Ihre Listen für die Landtagswahl wird die oberösterreichische SPÖ am 28. November auf ihrem Parteitag in Linz beschließen. Zumindest was die vorderen Plätze auf der Landesliste betrifft, sind offenbar schon Entscheidungen gefallen.

Dass Parteichefin Birgit Gerstorfer Spitzenkandidatin sein wird, ist unbestritten. Zieht sie wieder in die Landesregierung ein – wovon ausgegangen wird –, rücken die Nächsten auf der Landesliste je einen Platz vor. Damit ist sicher, dass für einen prominenten Namen der Wiedereinzug in den Landtag geebnet ist: FSG-Gewerkschafter und Voest-Betriebsrat Hans Karl Schaller wird mit Landeslisten-Platz zwei gesetzt sein. "Wir sind uns einig, dass die Gewerkschaft maßgeblich vertreten sein muss", bestätigt SP-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer den OÖN. Ungewiss sei noch Listenplatz drei; nach dem "Reißverschlussprinzip" muss er mit einer Frau besetzt werden. Ambitionen hat die Ansfeldener Vizebürgermeisterin Renate Heitz. Doch gegen sie gebe es Widerstände aus dem Bezirk und von roten Amtskollegen, heißt es in SP-Kreisen.

Platz vier wird voraussichtlich SP-Klubobmann Christian Makor einnehmen. Kann die SPÖ wie 2015 wieder drei Mandate über die Landesliste besetzen, wäre auch er wieder im Landtag. Ob Makor auch über die Innviertel-Wahlkreisliste gesetzt wird, ist noch ungewiss: 2015 war er das nicht.

Damals zog Schaller als Listenerster des Wahlkreises Linz und Umgebung auf dem einzigen SP-Direktmandat dieses Wahlkreises in den Landtag ein. Dass der FSG-Mann nun seinen sicheren Landeslisten-Platz hat, macht es einfacher für die Linzer Stadtpartei, die ihrerseits den ersten Bezirks-Listenplatz anstrebte. Dieser wird heuer erstmals per parteiinterner Direktwahl vergeben, zu der die Linzer SP-Mitglieder Anfang September aufgerufen sind. Bewerber mussten zumindest 188 Unterstützungserklärungen sammeln. Aussichtsreichster Kandidat ist Sozialsprecher Peter Binder. Auch er war 2015 noch als "Nachrücker" über die Landesliste in den Landtag gekommen. Die weiteren Listenplätze werden von der Bezirks-Parteikonferenz am 6. Oktober vergeben.

Artikel von Heinz Steinbock Redakteur Innenpolitik h.steinbock@nachrichten.at