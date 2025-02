SP-Landeschef: Alles spitzt sich auf Martin Winkler zu

Alois Stöger hat einen klaren Favoriten in der Frage, wer neuer roter Landeschef, Landesrat und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2027 werden soll. Und den hat er am Montag gleich in die Sitzung des Landesparteivorstands mitgebracht: Der Finanz- und Unternehmensberater Martin Winkler (sein Name schwirrt schon länger herum) nutzte die Bühne, um sich den Genossen vorzustellen.